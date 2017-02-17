Timeline: Win A Great “Gift Card”

Take your shot at guessing the correct year, playing Timeline with Bobby and The Shark on The Rock N’ Roll Morning Show.
MONDAY: $20 GREEN ACRES KENNEL SHOP
TUESDAY: $20 BANGOR WINE & CHEESE
WED: $25 MARK’S MUSIC
THURS: $25 CHASE’S FAMILY RESTAURANT
FRIDAY: VIP OIL CHANGE
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- GREEN ACRES KENNEL: LOCATED AT 1653 UNION STREET BANGOR. VISIT THEM AT GREEN ACRES KENNEL DOT COM
- BANGOR WINE & CHEESE: CHECK THEM OUT ON FACEBOOK, INSTAGRAM, AND TWITTER FOR NEW ARRIVALS AND EVENTS. OPEN 7 DAYS A WEEK.
- MARKS MUSIC: LOCATED AT 203 PENOBSCOT STREET IN BREWER. VISIT THEM ON THEIR WEBSITE AT MARKS MUSIC DOT BIZ
- CHASE’S FAMILY RESTAURANT: LOCATED AT 1575 HAMMOND ST IN BANGOR. CALL THEM AT 947-0030
- VIP OIL CHANGE: VIP IS WHERE NORTHERN NEW ENGLAND GOES FOR TIRES AND SERVICE. OPEN 7 DAYS A WEEK AND WITH 56 LOCATIONS THROUGHOUT MAINE, NEW HAMPSHIRE AND MASSACHUSETTS. VALID UP TO 5 QUARTS OF OIL WITH A MICROGARD FILTER