The Perfect Discmas Hangover Cure

Rockin Stuffers from your favorite rocker! Win gift card packages worth hundreds of dollars.
DAY #1 WEDNESDAY, DECEMBER 21ST ($240 VALUE)
$50 DYSARTS GIFT CARD
$50 CENTRAL STREET FARMHOUSE
2 TICKETS TO PENOBSCOT THEATRE ($70)
$50 SUBWAY GIFT CARD
$50 COFFEE EXPRESS
DAY #2 THURSDAY, DECEMBER 22ND ($220 VALUE)
$50 SPRAGUES NURSERY
$50 BANGOR WINE & CHEESE
$50 GOVERNOR’S RESTAURANT
$50 MARKS MUSIC
$50 SUBWAY GIFT CARD
DAY #3 FRIDAY, DECEMBER 23RD ($240 VALUE)
$50 TRADE WINDS – CARWASH PACKET
$50 LOUGEE & FREDERICKS
$50 MARK’S MUSIC
$50 CHASE’S FAMILY RESTAURANT
$20 CAROLINA’S SPORTS & SPIRITS
$50 SUBWAY GIFT CARD
DAY #4 MONDAY, DECEMBER 26TH ($265 VALUE)
$50 QUALITY JEWELERS
$50 2 FEET BREWING
$25 CHASE’S FAMILY RESTAURANT
$50 MARK’S MUSIC
2 TICKETS TO PENOBSCOT THEATRE ($70)
$50 SUBWAY GIFT CARD
DAY #5 TUESDAY, DECEMBER 27TH ($240 VALUE)
$50 PAT’S PIZZA HAMPDEN
$50 OLD TOWN ARCHERY & SURVIVAL
$50 MARK’S MUSIC
2 TICKETS TO PENOBSCOT THEATRE ($70)
$50 SUBWAY GIFT CARD
DAY #6 WEDNESDAY, DECEMBER 28TH ($240 VALUE)
$50 NEON PIPE
$50 BAGEL CENTRAL
$50 DAMON’S BEVERAGE AND REDEMPTION
2 TICKETS TO PENOBSCOT THEATRE ($70)
$50 SUBWAY GIFT CARD
DAY #7 THURSDAY, DECEMBER 29TH ($220 VALUE)
$75 BANGOR RADIATOR
$50 MARK’S MUSIC
$50 BANGOR ESCAPE ROOM
$50 SUBWAY GIFT CARD
DAY #8 FRIDAY, DECEMBER 30TH ($240 VALUE)
$50 DIVERSIFIED INK
$50 BANGOR ESCAPE ROOM
$50 GREENACRES KENNEL SHOP
2 TICKETS TO PENOBSCOT THEATRE ($70)
$50 SUBWAY GIFT CARD