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Morning Show Combo: Fork & Spoon

The Morning Show Combo airs around 9:20am weekday mornings on The Rock N' Roll Morning Show.

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Keep your radio tuned to 100.3 WKIT for another chance to win a great prize from your favorite local rockers! This week on The Morning Show Combo, you could win:

A $10 GIFT CARD FOR FORK & SPOON!

    • THEY OFFER MADE-TO-ORDER SANDWICHES, SALADS, JUICES, SMOOTHIES, BAKED GOODS AND ICE CREAM IN A COMFORTABLE CAFÉ SETTING.
    • SERVING THE AREAS BEST BREAKFAST SANDWICHES UNTIL 11 AM DAILY
    • LOCALLY SOURCED PRODUCTS
    • GREAT CUSTOMER SERVICE
    • DINE IN OR TAKE OUT
    • LOCATED AT 76 MAIN STREET, NEXT TO MAINE DISCOVERY MUSEUM, DOWNTOWN BANGOR!
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