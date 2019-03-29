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Morning Combo: Traxxas Monster Truck Tour!

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A FAMILY (4) PACK OF TICKETS TO SEE THE TRAXXAS MONSTER TRUCK TOUR AT THE CROSS INSURANCE CENTER ON SATURDAY, APRIL 6TH AT 7:30PM – INCLUDES PIT PASSES!

  • TRAXXAS MONSTER TRUCK TOUR INVADES THE CROSS INSURANCE CENTER ON APRIL 5TH, 6TH, AND 7TH
  • SOME OF THE TRUCKS WILL BE…
    • X-MAXX…TAKING IT TO THE MAXX!
    • CRUSHTATION… THIS MONSTER IS STRAIGHT FROM CASCO BAY!
    • LUMBERJACK… HE’ HAULING A HEAVY LOAD!
    • INSTIGATOR…NOTHING IS STOPPING THIS MONSTER!
  • PIT PARTY & DRIVER AUTOGRAPH SESSION…COME EARLY, MEET THE DRIVERS, GET AUTOGRAPHS, AND TAKE PHOTOS WITH THE DRIVERS AND THEIR MONSTERS. PIT PARTY PASS MUST BE ACCOMPANIED BY AN EVENT TICKET.
  • THERE WILL BE FREESTYLE MOTOCROSS TOO!

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