Morning Combo: Traxxas Monster Truck Tour!

A FAMILY (4) PACK OF TICKETS TO SEE THE TRAXXAS MONSTER TRUCK TOUR AT THE CROSS INSURANCE CENTER ON SATURDAY, APRIL 6TH AT 7:30PM – INCLUDES PIT PASSES!
- TRAXXAS MONSTER TRUCK TOUR INVADES THE CROSS INSURANCE CENTER ON APRIL 5TH, 6TH, AND 7TH
- SOME OF THE TRUCKS WILL BE…
- X-MAXX…TAKING IT TO THE MAXX!
- CRUSHTATION… THIS MONSTER IS STRAIGHT FROM CASCO BAY!
- LUMBERJACK… HE’ HAULING A HEAVY LOAD!
- INSTIGATOR…NOTHING IS STOPPING THIS MONSTER!
- PIT PARTY & DRIVER AUTOGRAPH SESSION…COME EARLY, MEET THE DRIVERS, GET AUTOGRAPHS, AND TAKE PHOTOS WITH THE DRIVERS AND THEIR MONSTERS. PIT PARTY PASS MUST BE ACCOMPANIED BY AN EVENT TICKET.
- THERE WILL BE FREESTYLE MOTOCROSS TOO!