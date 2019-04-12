Morning Combo: Savage Oakes in Union – Brian Stetzer

A PAIR OF TICKETS TO SEE BRIAN STETZER AT SAVAGE OAKES WINERY IN UNION, MAINE ON FRIDAY, AUG 9TH @ 7:00PM
- BRIAN SETZER’S ROCKABILLY RIOT!
- GATES OPEN AT 5:00, SO COME EARLY TO ENJOY GREAT FARM TO TABLE PUB FARE AND A WIDE SELECTION OF MAINE CRAFT WINE AND BEER.
- ICONIC GUITARIST, SONGWRITER, VOCALIST AND 3-TIME GRAMMY AWARD WINNER BRIAN SETZER IS A “MUSICIAN’S MUSICIAN” CREDITED WITH CONTINUALLY TAKING CHANCES WITH INNOVATIVE AND DARING MUSICAL STYLES.
- LOCATED AT 175 BARRETT HILL ROAD IN UNION MAINE
- MORE INFO AT SAVAGEOAKES.COM