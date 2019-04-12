Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Morning Combo: Savage Oakes in Union – Brian Stetzer

0 Comments

A PAIR OF TICKETS TO SEE BRIAN STETZER AT SAVAGE OAKES WINERY IN UNION, MAINE ON FRIDAY, AUG 9TH @ 7:00PM

  • BRIAN SETZER’S ROCKABILLY RIOT!
  • GATES OPEN AT 5:00, SO COME EARLY TO ENJOY GREAT FARM TO TABLE PUB FARE AND A WIDE SELECTION OF MAINE CRAFT WINE AND BEER.  
  • ICONIC GUITARIST, SONGWRITER, VOCALIST AND 3-TIME GRAMMY AWARD WINNER BRIAN SETZER IS A “MUSICIAN’S MUSICIAN” CREDITED WITH CONTINUALLY TAKING CHANCES WITH INNOVATIVE AND DARING MUSICAL STYLES.
  • LOCATED AT 175 BARRETT HILL ROAD IN UNION MAINE
  • MORE INFO AT SAVAGEOAKES.COM

Share, , Google Plus, Pinterest,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.