Morning Combo: Gaslight at Penobscot Theater

A PAIR OF TICKETS TO SEE “GASLIGHT” AT PENOBSCOT THEATRE STARTING OCTOBER 17TH (THESE TICKETS ARE FOR OPENING WEEK ONLY)
- LOCATED AT 131 MAIN STREET IN BANGOR.
- FOR SHOW TIMES AND TO PURCHASE TICKETS VISIT WWW DOT PENOBSCOT THEATRE DOT ORG.
- THIS VOUCHER IS FOR OPENING WEEK ONLY. YOU MUST CONTACT TO THEATRE TO RESERVE YOUR SEATS.
- THE TALE OF THE MANNINGHAMS, IN 19TH CENTURY LONDON APPEARS TO BE THE ESSENCE OF VICTORIAN TRANQUILITY. HOWEVER, IT IS SOON APPARENT, THAT THINGS MAY NOT BE AS THEY SEEM