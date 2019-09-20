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Morning Combo: Gaslight at Penobscot Theater

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A PAIR OF TICKETS TO SEE “GASLIGHT” AT PENOBSCOT THEATRE STARTING OCTOBER 17TH (THESE TICKETS ARE FOR OPENING WEEK ONLY)

  • LOCATED AT 131 MAIN STREET IN BANGOR.
  • FOR SHOW TIMES AND TO PURCHASE TICKETS VISIT WWW DOT PENOBSCOT THEATRE DOT ORG.
  • THIS VOUCHER IS FOR OPENING WEEK ONLY. YOU MUST CONTACT TO THEATRE TO RESERVE YOUR SEATS.
  • THE TALE OF THE MANNINGHAMS, IN 19TH CENTURY LONDON APPEARS TO BE THE ESSENCE OF VICTORIAN TRANQUILITY. HOWEVER, IT IS SOON APPARENT, THAT THINGS MAY NOT BE AS THEY SEEM

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