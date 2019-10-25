FOR THE FIRST TIME EVER…. HOLIDAY HI-LOW IS HERE! BE LISTENING FOR THE SPECIAL “MUSIC MONEY MONTAGE”. IT’LL BE PLAYED THREE TIMES DAILY DURING THE WEEKDAYS AND WHEN YOU HEAR THE “MONEY MONTAGE” BE CALLER 10 AND GIVE US A GUESS AS TO THE EXACT AMOUNT OF MONEY (TO THE PENNY) THAT’S IN THE CURRENT “HI–LOW” JACKPOT. IF YOUR GUESS IS NOT CORRECT, WE WILL TELL YOU IF YOU ARE “TOO HIGH” OR “TOO LOW”. BUT IF YOU GET IT RIGHT ON.. YOU GET THE MONEY!
JUST FOR PLAYING YOU GET A $2 SCRATCH TICKET, WHERE YOU COULD WIN MORE MONEY!
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