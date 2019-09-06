Dougie Decal Contest

THERE WILL BE 3 CHANCES TO HEAR A PLATE NUMBER CALLED PER DAY. WHEN YOU HEAR YOUR PLATE NUMBER, CALL THE STUDIO WITHIN 100 SECONDS… ONCE YOU’VE VERIFIED YOUR PLATE NUMBER YOU INSTANTLY WIN $100 CASH!
- IF THERE IS NO WINNER THE FIRST ROUND WITH BOBBY AND MARK, WE ROLL THAT $100 INTO DON COOKSON’S SHOW, GIVING HIM $200 TO GIVE AWAY.. AND IF THERE IS STILL NO WINNER, SCOMO COULD GIVE AWAY $300 AND THE MONEY IS ROLLED OVER INTO THE NEXT DAY!!
- IF YOU HAVEN’T REGISTERED YOUR VEHICLE YET, YOU CAN STILL GET REGISTERED AND GET INTO THIS CONTEST! STOP IN AND GET A STICKER TO REGISTER YOUR VEHICLE.
SPONSORS
DOWNEAST TOYOTA
RENEWAL BY ANDERSON
MAINE CREDIT UNION LEAGUE
GREENBEAR 420
EASTERN MAINE COMMUNITY COLLEGE
WIRELESS ZONE
NAPA/COASTAL AUTO PARTS
WINTERPORT BOOT SHOP
CHASE’S FAMILY RESTAURANT
CAROLINA’S SPORTS AND SPIRITS
THE NEON PIPE
DIVERSIFIED INK
GUNN’S SPORT SHOP
BANGOR TRUCK EQUIPMENT
THE BLUE ALPACA RANCH AND STORE
WESTGATE CENTER FOR REHABILITATION AND ALZHEIMER’S CARE
VARNEY BUICK GMC