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Dougie Decal Contest

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THERE WILL BE 3 CHANCES TO HEAR A PLATE NUMBER CALLED PER DAY. WHEN YOU HEAR YOUR PLATE NUMBER, CALL THE STUDIO WITHIN 100 SECONDS… ONCE YOU’VE VERIFIED YOUR PLATE NUMBER YOU INSTANTLY WIN $100 CASH!

  • IF THERE IS NO WINNER THE FIRST ROUND WITH BOBBY AND MARK, WE ROLL THAT $100 INTO DON COOKSON’S SHOW, GIVING HIM $200 TO GIVE AWAY.. AND IF THERE IS STILL NO WINNER, SCOMO COULD GIVE AWAY $300 AND THE MONEY IS ROLLED OVER INTO THE NEXT DAY!!
  • IF YOU HAVEN’T REGISTERED YOUR VEHICLE YET, YOU CAN STILL GET REGISTERED AND GET INTO THIS CONTEST! STOP IN AND GET A STICKER TO REGISTER YOUR VEHICLE.

SPONSORS

DOWNEAST TOYOTA

RENEWAL BY ANDERSON

MAINE CREDIT UNION LEAGUE

GREENBEAR 420

EASTERN MAINE COMMUNITY COLLEGE

WIRELESS ZONE

NAPA/COASTAL AUTO PARTS

WINTERPORT BOOT SHOP

CHASE’S FAMILY RESTAURANT

CAROLINA’S SPORTS AND SPIRITS

THE NEON PIPE

DIVERSIFIED INK

GUNN’S SPORT SHOP

BANGOR TRUCK EQUIPMENT

THE BLUE ALPACA RANCH AND STORE

WESTGATE CENTER FOR REHABILITATION AND ALZHEIMER’S CARE

VARNEY BUICK GMC

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