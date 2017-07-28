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CRSOTD: Win One Republic Tix

Classic Rock Song of the Day is announced every weekday at 7:20am

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LISTEN FOR THE WKIT CLASSIC ROCK SONG OF THE DAY ANNOUNCED AT 7:20 ALL THIS WEEK, BE CALLER 10 AND INSTANTLY WIN:

A PAIR OF TICKETS TO ONE REPUBLIC AT THE DARLING’S WATERFRONT PAVILION ON SATURDAY, AUGUST 5TH AS PART OF THE MACHIAS SAVINGS BANK CONCERT SERIES

 

  • WATERFRONT CONCERTS IS PLEASED TO PRESENT, MULTI-PLATINUM, GRAMMY-NOMINATED QUINTET, ONEREPUBLIC FEATURING SUPPORT FROM CHART-TOPPING FITZ AND THE TANTRUMS AND OPENER JAMES ARTHUR, SEASON NINE WINNER OF BRITISH THE X FACTOR
  • TICKETS ARE ON SALE NOW.

 

 

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