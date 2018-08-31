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CRSOTD: The Granite Shop

The Classic Rock Song of the Day is announced each Weekday Morning at 7:20am.

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LISTEN FOR THE WKIT CLASSIC ROCK SONG OF THE DAY ANNOUNCED AT 7:20 ALL THIS WEEK, BE CALLER 10 AND INSTANTLY WIN:

DAILY PRIZE:

A STONE CUTTING BOARD FROM THE GRANITE SHOP

GRAND PRIZE:

A GRANITE BENCH FOR YOUR GARDEN! (WE WILL BE DRAWING A NAME FRIDAY MORNING AFTER THIS CONTEST.)

 

  • MORE INVENTORY THAN ALL OTHER SHOPS IN MAINE COMBINED
  • DONT CHOOSE FROM JUST A SAMPLE SEE THE WHOLE GRANITE SLAB!
  • VISIT THE GRANITE SHOP AND CHECK OUT THE GRANITE, MARBLE, SLATE AND QUARTZ FOR YOUR KITCHEN COUNTERTOPS, BATHROOM VANITY TOPS OR FIREPLACE SURROUNDS!
  • CHECK OUT BOTH SHOPS…THE GRANITE SHOP IN SEDGEWICK AND GRANITE SHOP PLUS IN TRENTON!
  • ONLINE ON FACEBOOK AND AT WWW DOT THE DASH GRANITE DASH SHOP DOT COM (WWW.THE-GRANITE-SHOP.COM).

****PICK UP CUTTING BOARDS AT OUR STUDIO – 861 BROADWAY BANGOR***

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