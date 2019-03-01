CRSOTD: New Orleans Jazz Festival

Tune in at 7:20am to catch the title of the Classic Rock Song of the Day. When the song is played, be Caller #10 and you could have a chance to win…
QUALIFYING PRIZE: WKIT SLING BACKPACK
GRAND PRIZE: A 1 IN 15 CHANCE AT A PAIR OF TICKETS TO THE NEW ORLEANS JAZZ FESTIVAL MAY 2-5 – INCLUDING THE ROLLING STONES CONCERT!!
THANK YOU TO OUR PRESENTING SPONSOR – WINTERPORT BOOT!
INCLUDES:
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- ROUNDTRIP AIRFARE BANGOR TO NEW ORLEANS
- 5 NIGHTS HOTEL DOWNTOWN
- (2) 4-DAY PASSES TO THE FESTIVAL AT THE NEW ORLEANS FAIRGROUNDS MAY 2 – 5
- HOTEL AND FESTIVAL TRANSFERS
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- WE ARE ALSO INCLUDING A PAIR OF TICKETS TO THE ROLLING STONES CONCERT HAPPENING AT THE JAZZ FESTIVAL AS WELL!!
- SOME OTHER BANDS YOU WILL SEE AT THE FESTIVAL INCLUDE: ROLLING STONES, DAVE MATTHEWS, DIANA ROSS, JIMMY BUFFETT, JOHN FOGERTY AND SO MANY MORE!
****PICK UP PRIZE HERE AT THE STATION***