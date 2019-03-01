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CRSOTD: New Orleans Jazz Festival

The Classic Rock Song of the Day is announced each Weekday Morning at 7:20am.

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Tune in at 7:20am to catch the title of the Classic Rock Song of the Day. When the song is played, be Caller #10 and you could have a chance to win…

QUALIFYING PRIZE: WKIT SLING BACKPACK

GRAND PRIZE: A 1 IN 15 CHANCE AT A PAIR OF TICKETS TO THE NEW ORLEANS JAZZ FESTIVAL MAY 2-5 – INCLUDING THE ROLLING STONES CONCERT!!

THANK YOU TO OUR PRESENTING SPONSOR – WINTERPORT BOOT!

INCLUDES:

      • ROUNDTRIP AIRFARE BANGOR TO NEW ORLEANS
      • 5 NIGHTS HOTEL DOWNTOWN
      • (2) 4-DAY PASSES TO THE FESTIVAL AT THE NEW ORLEANS FAIRGROUNDS MAY 2 – 5
      • HOTEL AND FESTIVAL TRANSFERS

 

  • WE ARE ALSO INCLUDING A PAIR OF TICKETS TO THE ROLLING STONES CONCERT HAPPENING AT THE JAZZ FESTIVAL AS WELL!!
  • SOME OTHER BANDS YOU WILL SEE AT THE FESTIVAL INCLUDE: ROLLING STONES, DAVE MATTHEWS, DIANA ROSS, JIMMY BUFFETT, JOHN FOGERTY AND SO MANY MORE!

 

****PICK UP PRIZE HERE AT THE STATION***

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