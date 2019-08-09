Classic Rock Song: ‘IT’ MOVIE NIGHT PREMIERE!

A PASS FOR TWO (2) TO A SPECIAL ADVANCED SCREENING OF THE NEW ‘IT’ PART 2 ON WEDNESDAY, SEPTEMBER 4TH @ 7PM AT THE BANGOR MALL CINEMAS!
- THIS IS A SPECIAL SCREENING OF ‘IT’ PART 2!
- WE WILL HAVE SPECIAL PRIZES AND GIVEAWAYS AT THE MOVIE NIGHT
- YOU CAN NOT PURCHASE THESE TICKETS, YOU CAN ONLY WIN THEM HERE ON THIS STATION!
BROUGHT TO YOU BY OUR SPONSORS:
ANGELO’S PIZZERIA IN BANGOR AND HAMDPEN,
BANGOR RADIATOR AND RUST CHECK OF BANGOR
THE BLUE ALPACA RANCH AND STORE IN BELFAST
CAROLINAS SPORTS & SPIRITS, BANGOR
CENTRAL STREET FARMHOUSE, DOWNTOWN BANGOR
CHASE’S FAMILY RESTAURANT & HIDEAWAY LOUNGE
DIVERSIFIED INK TATTOO STUDIO
GREEN ACRES KENNEL SHOP,
MASON’S BREWING COMPANY IN BREWER
MIGUEL’S MEXICAN RESTAURANT
THE ROCK & ART SHOP IN DOWNTOWN BANGOR,
WINTERPORT BOOT SHOP, BREWER
JR REDEMPTION CENTER, BREWER