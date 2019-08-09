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Classic Rock Song: ‘IT’ MOVIE NIGHT PREMIERE!

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A PASS FOR TWO (2) TO A SPECIAL ADVANCED SCREENING OF THE NEW ‘IT’ PART 2 ON WEDNESDAY, SEPTEMBER 4TH @ 7PM AT THE BANGOR MALL CINEMAS!

  • THIS IS A SPECIAL SCREENING OF ‘IT’ PART 2!
  • WE WILL HAVE SPECIAL PRIZES AND GIVEAWAYS AT THE MOVIE NIGHT
  • YOU CAN NOT PURCHASE THESE TICKETS, YOU CAN ONLY WIN THEM HERE ON THIS STATION!

BROUGHT TO YOU BY OUR SPONSORS:

ANGELO’S PIZZERIA IN BANGOR AND HAMDPEN,

BANGOR RADIATOR AND RUST CHECK OF BANGOR

THE BLUE ALPACA RANCH AND STORE IN BELFAST 

CAROLINAS SPORTS & SPIRITS, BANGOR

CENTRAL STREET FARMHOUSE, DOWNTOWN BANGOR

CHASE’S FAMILY RESTAURANT & HIDEAWAY LOUNGE

DIVERSIFIED INK TATTOO STUDIO

GREEN ACRES KENNEL SHOP,

MASON’S BREWING COMPANY IN BREWER

MIGUEL’S MEXICAN RESTAURANT

THE ROCK & ART SHOP IN DOWNTOWN BANGOR,

WINTERPORT BOOT SHOP, BREWER

JR REDEMPTION CENTER, BREWER

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