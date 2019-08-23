Classic Rock Song: FORT KNOX AND PENOBSCOT NARROWS OBSERVATORY

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- TICKETS GOOD THRU OCTOBER 31ST 2019
- THE PENOBSCOT NARROWS OBSERVATORY IS THE TALLEST BRIDGE OBSERVATORY OPEN TO THE PUBLIC IN THE WORLD. VISITORS TO THE OBSERVATORY RIDE MAINE’S FASTEST ELEVATOR UP 420′ FEET FOR BREATHTAKING 360 DEGREE VIEWS OF THE PENOBSCOT BAY AREA.
- THE FORT IS OPEN SEASONALLY TO THE PUBLIC FROM MAY 1ST TO OCTOBER 31ST FROM 9AM TO 6PM (7PM IN JULY/AUGUST)