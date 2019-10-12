Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Classic Rock Song: Doctor Sleep Premiere

0 Comments

A PAIR OF TICKETS TO SEE A SPECIAL ADVANCED SCREENING OF “DOCTOR SLEEP” AT THE BANGOR MALL CINEMAS ON WEDNESDAY, NOVEMBER 6 AT 7PM

  • THE ONLY PERSON WITH THE POWERS TO MOVIE HALLOWEEN IS STEPHEN KING! 
  • WHICH MEANS – THIS PREMIERE WILL BE EXTRA SPECIAL, AS IT WILL REPLACE, FOR THIS YEAR ONLY, OUR HALLOWEEN MOVIE NIGHT (NORMALLY HELD ON OCT 31ST.) EVERY PERSON WILL GET A TOTE BAG WITH A STEPHEN KING BOOK, SOME CANDY AND A FREE BAG OF FLEX-MIX FROM BANGOR MALL CINEMAS
  • PRESENTED BY MAINELY EYES
  • DOCTOR SLEEP IS THE SEQUEL TO THE SHINING 
  • WE WILL HAVE SPECIAL PRIZES AND GIVEAWAYS AT THE MOVIE NIGHT
  • YOU CAN NOT PURCHASE THESE TICKETS, YOU CAN ONLY WIN THEM HERE ON THIS STATION!

SPONSOR INFO:

MAINELY EYES

DOWNEAST TOYOTA

RENEWAL BY ANDERSON

MAINE CREDIT UNION LEAGUE

GREENBEAR 420

EASTERN MAINE COMMUNITY COLLEGE

WIRELESS ZONE

NAPA/COASTAL AUTO PARTS

WINTERPORT BOOT SHOP

CHASE’S FAMILY RESTAURANT AND HIDEAWAY LOUNGE

CAROLINA’S SPORTS AND SPIRITS

THE NEON PIPE

DIVERSIFIED INK

GUNN’S SPORT SHOP

BANGOR TRUCK EQUIPMENT

THE BLUE ALPACA RANCH AND STORE

WESTGATE CENTER FOR REHABILITATION AND ALZHEIMER’S CARE

VARNEY BUICK GMC

J.R REDEMPTION

SANDOLLAR SPA AND POOL

MIGUEL’S MEXICAN RESTAURANT

BREWER TRANSFER STATION AND LANDSCAPE

PRODUCTS

2 FEET BREWING

BANGOR RADIATOR AND RUST CHECK

DORR’S EQUIPMENT

BANGOR BRACES

WICKED BREW

CHAPEL HILL FLORAL

ANGELO’S PIZZERIA

LAS PALAPAS

SUMMIT SOUND

Share, , Google Plus, Pinterest,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.