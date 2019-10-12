Classic Rock Song: Doctor Sleep Premiere

A PAIR OF TICKETS TO SEE A SPECIAL ADVANCED SCREENING OF “DOCTOR SLEEP” AT THE BANGOR MALL CINEMAS ON WEDNESDAY, NOVEMBER 6 AT 7PM
- THE ONLY PERSON WITH THE POWERS TO MOVIE HALLOWEEN IS STEPHEN KING!
- WHICH MEANS – THIS PREMIERE WILL BE EXTRA SPECIAL, AS IT WILL REPLACE, FOR THIS YEAR ONLY, OUR HALLOWEEN MOVIE NIGHT (NORMALLY HELD ON OCT 31ST.) EVERY PERSON WILL GET A TOTE BAG WITH A STEPHEN KING BOOK, SOME CANDY AND A FREE BAG OF FLEX-MIX FROM BANGOR MALL CINEMAS
- PRESENTED BY MAINELY EYES
- DOCTOR SLEEP IS THE SEQUEL TO THE SHINING
- WE WILL HAVE SPECIAL PRIZES AND GIVEAWAYS AT THE MOVIE NIGHT
- YOU CAN NOT PURCHASE THESE TICKETS, YOU CAN ONLY WIN THEM HERE ON THIS STATION!
SPONSOR INFO:
MAINELY EYES
DOWNEAST TOYOTA
RENEWAL BY ANDERSON
MAINE CREDIT UNION LEAGUE
GREENBEAR 420
EASTERN MAINE COMMUNITY COLLEGE
WIRELESS ZONE
NAPA/COASTAL AUTO PARTS
WINTERPORT BOOT SHOP
CHASE’S FAMILY RESTAURANT AND HIDEAWAY LOUNGE
CAROLINA’S SPORTS AND SPIRITS
THE NEON PIPE
DIVERSIFIED INK
GUNN’S SPORT SHOP
BANGOR TRUCK EQUIPMENT
THE BLUE ALPACA RANCH AND STORE
WESTGATE CENTER FOR REHABILITATION AND ALZHEIMER’S CARE
VARNEY BUICK GMC
J.R REDEMPTION
SANDOLLAR SPA AND POOL
MIGUEL’S MEXICAN RESTAURANT
BREWER TRANSFER STATION AND LANDSCAPE
PRODUCTS
2 FEET BREWING
BANGOR RADIATOR AND RUST CHECK
DORR’S EQUIPMENT
BANGOR BRACES
WICKED BREW
CHAPEL HILL FLORAL
ANGELO’S PIZZERIA
LAS PALAPAS
SUMMIT SOUND