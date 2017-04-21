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Brain: Win A $25 Gift Card To Plant Unlimited

This weeks terrific smelling craniums will win a gift card to use at Plants Unlimited.

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Gee, Your Brain Smells Terrific

ALL THIS WEEK… DAILY “BRAIN” WINNERS WILL RECEIVE….

$25 TO PLANTS UNLIMITED

  • LOCATED AT 629 COMMERICAL STREET IN ROCKPORT
  • THEY HAVE THE LARGEST SELECTION OF QUALITY PLANTS, SHRUBS AND TREES (INCLUDING LARGE MATURE TREES) NORTH OF PORTLAND
  • IN FACT, THE SELECTION IS SO LARGE, THEY WORK WITH MANY LANDSCAPE PROFESSIONALS AND EVEN MAKE DELIVERIES RIGHT TO THEIR JOB SITE.
  • OPEN SEVEN DAYS A WEEK
  • SERVING THE MID COAST AND DOWN EAST INCLUDING DELIVERIES TO BAR HARBOR, BLUE HILL, ELLSWORTH, BANGOR AND BEYOND!

 

 

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