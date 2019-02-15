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Brain: SPACE ODDITY: THE ULTIMATE DAVID BOWIE EXPERIENCE

Gee, Your Brain Smells Terrific airs weekdays at 4:20pm

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Gee, Your Brain Smells Terrific

A PAIR OF TICKETS TO SEE ‘SPACE ODDITY: THE ULTIMATE DAVID BOWIE EXPERIENCE’ AT THE COLLINS CENTER FOR THE ARTS IN ORONO ON SATURDAY, MARCH 9TH @ 7:30PM PRESENTED BY WKIT AND THE BANGOR SYMPHONY ORCHESTRA!

  • FOR TICKETS VISIT BANGOR SYMPHONY DOT ORG OR 1-800-622-TIXX
  • SPACE ODDITY: THE ULTIMATE DAVID BOWIE EXPERIENCE IS A LIVE, MULTI-MEDIA SPECTACLE THAT TAKES YOU ON A MUSICAL JOURNEY THROUGH THE METAMORPHOSING CAREER OF ROCK AND ROLL’S MOST CELEBRATED INNOVATOR, DAVID BOWIE.
  • DAVID BRIGHTON AND HIS AMAZING BAND, DELIVER A STUNNING NOTE-FOR NOTE THEATRICAL CONCERT EVENT…BACKED BY YOUR BANGOR SYMPHONY ORCHESTRA
  • THIS SHOW IN BANGOR IS ONLY THEIR 2ND TIME PERFORMING WITH ORCHESTRA – MAKING IT A MUST-SEE EVENT

****PICK UP TICKETS AT OUR STUDIOS – 861 BROADWAY BANGOR***

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