Brain: Gwendy’s Magic Feather

A HARD COVER COPY OF “GWENDY’S MAGIC FEATHER” WRITTEN BY RICHARD CHIZMAR WITH A FORWARD WRITTEN BY STEPHEN KING.
- BRAND NEW BOOK RELEASE DATE OF 11/19/2019
- THIS IS A SEQUEL TO “GWENDY’S BUTTON BOX WHICH WAS CO-WRITTEN BY RICHARD CHIZMAR AND STEPHEN KING.
- THIS BOOK IS WRITTEN BY RICHARD CHIZMAR WITH A FORWARD WRITTEN BY STEPHEN KING.
- PROVIDED BY CEMETERY DANCE PUBLICATIONS
- SOMETHING EVIL HAS SWEPT INTO THE SMALL WESTERN MAINE TOWN OF CASTLE ROCK ON THE HEELS OF THE LATEST WINTER STORM. SHERIFF NORRIS RIDGEWICK AND HIS TEAM ARE DESPERATELY SEARCHING FOR TWO MISSING GIRLS, BUT TIME IS RUNNING OUT TO BRING THEM HOME ALIVE.