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Brain: Greenbear420 Gift Certificates

Gee, Your Brain Smells Terrific winners receive a gift certificate for Greenbear420!

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Gee, Your Brain Smells Terrific

All this week, be the first person to correctly answer Scomo’s daily brain-teasing trivia questions and you could win:

A $25 GIFT CERTIFICATE TO GREEN BEAR 420

 

  • GREENBEAR 420 IS LOCATED ON THE MOOSEHEAD TRAIL IN NEWPORT AND IS OPEN 7 DAYS A WEEK 8 TO 8
  • GREENBEAR 420 SPECIALIZES IN LOCAL HANDMADE GLASS, CLOTHING, JEWELRY, ART AND MUCH MORE
  • FOR MORE INFO, VISIT THEIR FACEBOOK PAGE AT GREENBEAR 420 OR ONLINE AT GREENBEAR420.COM
  • “IT’S NOT JUST A STORE, IT’S A LIFESTYLE!”

 

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