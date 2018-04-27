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Brain: Green Bear 420

Gee, Your Brain Smells Terrific winners receive a gift certificate for Green Bear 420!

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Gee, Your Brain Smells Terrific

ALL THIS WEEK… DAILY “BRAIN” WINNERS WILL RECEIVE….

 

A $25 GIFT CERTIFICATE TO GREEN BEAR 420

 

  • GREENBEAR 420 IS LOCATED ON THE MOOSEHEAD TRAIL IN NEWPORT AND IS OPEN 24/7 – 365
  • GREENBEAR 420 SPECIALIZES IN LOCAL HANDMADE GLASS, CLOTHING, JEWELRY, ART, HATSN HOODIES SAQUASH PRESS AND THEY HAVE A MAINE BIT COIN MACHINE
  • FOR MORE INFO, VISIT THEIR INSTAGRAM AT GB420(UNDERSCORE)OFFICIAL
  • “IT’S NOT JUST A STORE, IT’S A LIFESTYLE!”

 

**PICK UP GIFT CERTIFICATES AT OUR STUDIOS – 861 BROADWAY, BANGOR**

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