Brain: Downtown Gift Cards

MONDAY: $25 MEXICALI BLUES
TUESDAY: $10 TEA & TARTS
WEDNESDAY: $25 ANTIQUE ALLEY
THURSDAY: $10 TEA & TARTS
FRIDAY: $10 GRASS ROOTS OF MAINE
MEXICALI BLUES – WOMEN’S, MEN’S AND KID’S CLOTHING, JEWELRY, ACCESSORIES, SCARVES, HATS, GLOVES, MITTENS, AND DÉCOR, DOWNTOWN BANGOR
TEA & TARTS – 20 STATE ST BANGOR OPEN MONDAY THRU SATURDAY – 7:30AM TO 7PM.. CHECK THEM OUT ON THEIR FACEBOOK PAGE!
ANTIQUE ALLEY – CURIOSITIES OF ALL KINDS.WHERE HISTORY MEETS WHIMSY! 60 COLUMBIA STREET, DOWNTOWN BANGOR
GRASS ROOTS OF MAINE –ALTERNATIVE AND HOLISTIC HEALTH OPTIONS LOCATED AT 32 STATE STREET IN BANGOR