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Brain: All Night Thing

Gee, Your Brain Smells Terrific winners receive a pair of tickets to see All Night Thing at Aura!

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Gee, Your Brain Smells Terrific

All this week, be the first person to correctly answer Scomo’s daily brain-teasing trivia questions and you could win:

A PAIR OF TICKETS TO ALL NIGHT THING – A TRIBUTE TO CHRIS CORNELL, CHESTER BENNINGTON, LAYNE STALEY, SCOTT WEILAND AND KURT COBAIN AT AURA IN PORTLAND ON SATURDAY, FEBRUARY 17TH AT 8PM

 

  • TICKETS ON SALE NOW  :: 18+ SHOW ::
  • TICKETS $15 ::
  • DOORS OPEN AT 7PM :: SHOW AT 8PM
  • A TRIBUTE TO CHRIS CORNELL, CHESTER BENNINGTON, LAYNE STALEY, SCOTT WEILAND, AND KURT COBAIN

 

**THIS EVENT IS WILL-CALL – HAVE YOUR ID READY AND PICK TICKETS UP AT THE BOX OFFICE THE NIGHT OF THE SHOW**

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