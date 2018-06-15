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10 With Jen: Southern Uprising Tour

10 With Jen airs every weekday at 8:50am during the Rock N' Roll Morning Show.

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A PAIR OF TICKETS TO SEE THE SOUTHERN UPRISING TOUR ON SATURDAY, JULY 7TH AT THE BANGOR WATERFRONT!

  • TRAVIS TRITT, THE CHARLIE DANIELS BAND, MARSHALL TUCKER BAND AND OUTLAWS!
  • GENERAL PUBLIC TICKETS ON SALE NOW
  • TICKET PRICES STARTING AT $20.00 (PLUS ANY APPLICABLE FEES DEPENDING ON PURCHASE OUTLET)
  • TICKETS AVAILABLE VIA WATERFRONTCONCERTS.COM, CHARGE-BY-PHONE AT 1-800-745-3000 OR PURCHASE LOCALLY AT MARK’S MUSIC IN BREWER

 

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