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10 with Jen: Shakespeare in the Park @ Fort Knox

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A PAIR OF TICKETS TO SHAKESPEARE IN THE PARK AT FORT KNOX ON SUNDAY, AUGUST 1ST – 4TH FROM 6PM -9PM.

  • THURSDAY THRU SUNDAY – AUGUST 1ST – 4TH
  • 6PM TO 9PM
  • SHAKESPEARE COMES TO FORT KNOX FEATURING THE PRESENTATION BY TEN BUCKS THEATER OF RICHARD III -AFTER A LONG CIVIL WAR BETWEEN THE ROYAL FAMILIES OF YORK AND LANCASTER, ENGLAND ENJOYS A PERIOD OF PEACE UNDER KING EDWARD IV. EDWARD’S YOUNGER BROTHER, RICHARD, RESENTS EDWARD’S AUTHORITY AND THE HAPPINESS OF THOSE AROUND HIM. MALICIOUS, POWER-HUNGRY, AND BITTER ABOUT HIS PHYSICAL DEFORMITIES, RICHARD BEGINS TO SECRETLY ASPIRE TO THE THRONE
  • TICKETS MAY BE PURCHASED THE EVENING OF THE PERFORMANCE AT THE FORT KNOX GIFT SHOP. 
  • COST: $10.00 (10 BUCK THEATER) PER PERSON ALL AGES

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