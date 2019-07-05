10 with Jen: Shakespeare in the Park @ Fort Knox

A PAIR OF TICKETS TO SHAKESPEARE IN THE PARK AT FORT KNOX ON SUNDAY, AUGUST 1ST – 4TH FROM 6PM -9PM.
- THURSDAY THRU SUNDAY – AUGUST 1ST – 4TH
- 6PM TO 9PM
- SHAKESPEARE COMES TO FORT KNOX FEATURING THE PRESENTATION BY TEN BUCKS THEATER OF RICHARD III -AFTER A LONG CIVIL WAR BETWEEN THE ROYAL FAMILIES OF YORK AND LANCASTER, ENGLAND ENJOYS A PERIOD OF PEACE UNDER KING EDWARD IV. EDWARD’S YOUNGER BROTHER, RICHARD, RESENTS EDWARD’S AUTHORITY AND THE HAPPINESS OF THOSE AROUND HIM. MALICIOUS, POWER-HUNGRY, AND BITTER ABOUT HIS PHYSICAL DEFORMITIES, RICHARD BEGINS TO SECRETLY ASPIRE TO THE THRONE
- TICKETS MAY BE PURCHASED THE EVENING OF THE PERFORMANCE AT THE FORT KNOX GIFT SHOP.
- COST: $10.00 (10 BUCK THEATER) PER PERSON ALL AGES