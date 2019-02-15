Share, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

10 With Jen: HEART WITH SHERYL CROW

10 With Jen airs every weekday at 8:50am during the Rock N' Roll Morning Show.

0 Comments

Keep your radio tuned to “The Rock” 100.3 WKIT for your chance to win another great prize! All this week on 10 With Jen, you could win…

A PAIR OF TICKETS TO SEE HEART WITH SHERYL CROW AT DARLING’S WATERFRONT PAVILION ON TUESDAY, JULY 23RD @ 6:30PM

  • GENERAL PUBLIC TICKET SALE BEGINS FRIDAY, FEBRUARY 15TH AT 10:00AM
  • GENERAL ADMISSION AND RESERVED TICKET PRICES RANGE FROM $29.50 TO $350.00 – PLUS ANY APPLICABLE FEES DEPENDING ON PURCHASE OUTLET
  • TICKETS AVAILABLE VIA WATERFRONT CONCERTS DOT COM, CHARGE-BY-PHONE AT 1-800-745-3000 OR PURCHASE LOCALLY AT MARK’S MUSIC IN BREWER

***THESE TICKETS ARE WILL CALL – BRING ID TO BOX OFFICE DAY OF THE SHOW.***

Share, , Google Plus, Pinterest,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.