10 With Jen: FUN HOME @ PENOBSCOT THEATER

A PAIR OF TICKETS TO SEE “FUN HOME” AT PENOBSCOT THEATER STARTING APRIL 25TH. (THESE TICKETS ARE FOR OPENING WEEK ONLY)
- LOCATED AT 131 MAIN STREET IN BANGOR.
- FOR SHOW TIMES AND TO PURCHASE TICKETS VISIT WWW DOT PENOBSCOT THEATRE DOT ORG.
- THIS VOUCHER IS FOR OPENING WEEK ONLY. YOU MUST CONTACT TO THEATRE TO RESERVE YOUR SEATS.
- WHEN HER FATHER DIES, ALISON DIVES INTO HER PAST TO TELL THE STORY OF THE MAN WHOSE TEMPERAMENT AND SECRETS DEFINED HER FAMILY AND HER LIFE. MOVING BETWEEN PAST AND PRESENT, SHE RELIVES HER UNIQUE CHILDHOOD PLAYING AT THE FAMILY’S FUNERAL HOME.