10 With Jen: Foo Fighters CD – Concrete and Gold

KEEP YOUR RADIO TUNED TO THE “ROCK” 100.3, WKIT FOR YOUR CHANCE TO WIN ANOTHER GREAT PRIZE FROM WKIT
A COPY OF FOO FIGHTERS ALBUM – CONCRETE AND GOLD
- CONCRETE AND GOLD IS THE NINTH STUDIO ALBUM BY AMERICAN ROCK BAND FOO FIGHTERS. IT WAS PRODUCED BY GREG KURSTIN AND RELEASED WORLDWIDE ON SEPTEMBER 15, 2017
- INCLUDES SONGS:
- T-SHIRT
- RUN
- MAKE IT RIGHT
- THE SKY IS A NEIGHBORHOOD
- LA DEE DA
- DIRTY WATER
- ARROWS
- HAPPY EVER AFTER (ZERO HOUR)
- SUNDAY RAIN
- THE LINE
- CONCRETE AND GOLD
***PICK UP CD AT OUR STUDIOS – 861 BROADWAY BANGOR***