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10 With Jen: Foo Fighters CD – Concrete and Gold

10 With Jen airs every weekday at 8:50am during the Rock N' Roll Morning Show.

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KEEP YOUR RADIO TUNED TO THE “ROCK” 100.3, WKIT FOR YOUR CHANCE TO WIN ANOTHER GREAT PRIZE FROM WKIT

 

A COPY OF FOO FIGHTERS ALBUM – CONCRETE AND GOLD

 

  • CONCRETE AND GOLD IS THE NINTH STUDIO ALBUM BY AMERICAN ROCK BAND FOO FIGHTERS. IT WAS PRODUCED BY GREG KURSTIN AND RELEASED WORLDWIDE ON SEPTEMBER 15, 2017
  • INCLUDES SONGS:
    • T-SHIRT
    • RUN
    • MAKE IT RIGHT
    • THE SKY IS A NEIGHBORHOOD
    • LA DEE DA
    • DIRTY WATER
    • ARROWS
    • HAPPY EVER AFTER (ZERO HOUR)
    • SUNDAY RAIN
    • THE LINE
    • CONCRETE AND GOLD

 

***PICK UP CD AT OUR STUDIOS – 861 BROADWAY BANGOR***

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