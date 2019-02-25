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10 With Jen: $15 Gift Certificate to Pat’s Bike Shop

10 With Jen airs every weekday at 8:50am during the Rock N' Roll Morning Show.

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Keep your radio tuned to “The Rock” 100.3 WKIT for your chance to win another great prize! All this week on 10 With Jen, you could win…

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